يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدعو الحكومة المصغرة لاجتماع غدا

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحكومة ستصوت على اتفاق غزة غدا الخميس

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحكومة ستصوت على اتفاق غزة غدا الخميس

وزير الخارجية الإسرائيلي: الحكومة ستصوت على اتفاق غزة غدا الخميس

أكسيوس: وزير الخارجية الإسرائيلي اختصر زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا في أعقاب التطورات في مفاوضات غزة

أكسيوس: وزير الخارجية الإسرائيلي اختصر زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا في أعقاب التطورات في مفاوضات غزة

أكسيوس: وزير الخارجية الإسرائيلي اختصر زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا في أعقاب التطورات في مفاوضات غزة

بلينكن: لم نصل إلى مرحلة إبرام الاتفاق بشأن غزة إلى حين استكمال كل شيء