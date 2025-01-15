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وزير الخارجية الإسرائيلي: الحكومة ستصوت على اتفاق غزة غدا الخميس
وزير الخارجية الإسرائيلي: الحكومة ستصوت على اتفاق غزة غدا الخميس
أكسيوس: وزير الخارجية الإسرائيلي اختصر زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا في أعقاب التطورات في مفاوضات غزة
أكسيوس: وزير الخارجية الإسرائيلي اختصر زيارته الدبلوماسية إلى أوروبا في أعقاب التطورات في مفاوضات غزة
بلينكن: لم نصل إلى مرحلة إبرام الاتفاق بشأن غزة إلى حين استكمال كل شيء
بلينكن: لم نصل إلى مرحلة إبرام الاتفاق بشأن غزة إلى حين استكمال كل شيء
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يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدعو الحكومة المصغرة لاجتماع غدا
2025-01-15 | 08:28
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يديعوت أحرونوت: نتنياهو يدعو الحكومة المصغرة لاجتماع غدا
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