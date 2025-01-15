ماكرون: لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار والتوصل إلى حل سياسي

وجاء في منشور لماكرون على منصة إكس "بعد خمسة عشر شهرا من المعاناة غير المبررة، ارتياح هائل لسكان غزة، وأمل للرهائن وعائلاتهم"، معربا عن تضامنه مع الفرنسيين-الإسرائيليين المحتجزين لدى حركة حماس: عوفر كالديرون وأوهاد يحالومي. وشدّد ماكرون على أن "الاتفاق يجب أن يحترم. ويجب الإفراج عن الرهائن وإغاثة سكان غزة. يجب التوصل إلى حل سياسي".