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بن غفير: سأستقيل من الحكومة إذا أقرت صفقة غزة
2025-01-16 | 14:34
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بن غفير: سأستقيل من الحكومة إذا أقرت صفقة غزة
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