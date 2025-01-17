بالصور- الشرع يلتقي مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان في دمشق

قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.#سانا pic.twitter.com/LcZQkFiTts
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) January 17, 2025
قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع ووزير الخارجية أسعد الشيباني يلتقيان وفداً من المحكمة الجنائية الدولية برئاسة كريم أحمد خان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.#سانا pic.twitter.com/LcZQkFiTts
أعلنت وزارة الخارجية الصينية أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ تحدثا عبر الهاتف.