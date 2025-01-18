غوتيريش خلال مؤتمر صحافي: اليونيفيل تعمل بطاقاتها كافة ضمن السلطات المنوطة بها والأطراف تعهدت بالإلتزام الكامل بالقرار 1701 وبات لزاماً الانسحاب الاسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية

ميقاتي: اوصلنا رسالة واضحة الى رعاة تفاهم وقف اطلاق النار الدوليين بوجوب وقف الخروقات والانسحاب الكامل من الاراضي اللبنانية المحتلة وبأن الالتزام بتطبيق الـ 1701 ليس مسؤولية لبنان فقط بل هو ملزم للعدو الاسرائيلي