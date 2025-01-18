غوتيريش: نحث المجتمع الدولي على دعم لبنان لينهض من جديد

سفير لبنان السابق في واشنطن أنطوان شديد لـ الجديد: اتفاق وقف إطلاق النار جدي ونال دعم المجتمع الدولي بأكمله بالتالي فمن الطبيعي أن يواجه مطبات عدة ولكن أعتقد أنه سيتغلب عليها