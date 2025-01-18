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غوتيريش: نحث المجتمع الدولي على دعم لبنان لينهض من جديد
2025-01-18 | 10:39
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غوتيريش: نحث المجتمع الدولي على دعم لبنان لينهض من جديد
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