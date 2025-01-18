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عربي و دولي

"أشعر بشدة أنه هنا".. والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تبحث عنه في دمشق

2025-01-18 | 16:09
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&quot;أشعر بشدة أنه هنا&quot;.. والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تبحث عنه في دمشق
"أشعر بشدة أنه هنا".. والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تبحث عنه في دمشق

وصلت والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس، الذي خُطف خلال رحلة عمل إلى سوريا في آب 2012، إلى دمشق اليوم السبت لتكثيف جهود البحث عن ابنها، وعبّرت عن أملها في أن تتمكن من العودة معه إلى الوطن.

وعمل تايس مراسلا مستقلا لصحيفة "واشنطن بوست" وشركة "ماكلاتشي" للنشر، وكان من أوائل الصحفيين الأميركيين الذين وصلوا إلى سوريا بعد اندلاع الصراع هناك.

وقادت والدته ديبرا تايس السيارة إلى العاصمة السورية قادمة من لبنان مع نزار زكا رئيس منظمة "هوستيدج إيد وورلد وايد" المعنية بمساعدة الرهائن في أنحاء العالم والتي تبحث أيضا عن أوستن وتعتقد أنه لا يزال في سوريا.

وقالت ديبرا لرويترز في دمشق "أتوق إلى ضم أوستن بين ذراعي خلال وجودي هنا. سيكون ذلك أفضل شيء".

وأضافت "أشعر بشدة أن أوستن هنا، وأعتقد أنه يعرف أنني هنا.. أنا هنا".

وتأمل ديبرا وزكا في الاجتماع مع الإدارة السورية الجديدة، بمن في ذلك قائدها أحمد الشرع للضغط من أجل الحصول على معلومات عن أوستن. والاثنان متفائلان أيضا بأن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي سيتم تنصيبه يوم الاثنين، سيتابع هذه القضية.

وقالت ديبرا "آمل في الحصول على بعض الإجابات. وبالطبع، لدينا حفل تنصيب يوم الاثنين، وأعتقد أن هذا يجب أن يحدث تغييرا كبيرا".

وأضافت "أعلم أن الرئيس ترامب مفاوض بارع، لذا لدي ثقة كبيرة فيه. لكن الآن لدينا شخص مجهول في هذا الجانب (السوري). من الصعب معرفة ما إذا كان أولئك الذين يتقلدون زمام الأمور الآن لديهم معلومات عن (ابني)".

"أشعر بشدة أنه هنا".. والدة الصحفي الأميركي أوستن تايس تبحث عنه في دمشق

عربي و دولي

أوستن تايس

سوريا

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