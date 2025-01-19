وقــف إطــلاق الــنــار فــي غــزة دخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد قبل ذلك في بيان أن إسرائيل استلمت "قائمة الرهائن اللواتي من المفترض أن يتم الإفراج عنهن اليوم" الأحد.

كما أكدت دولة قطر، "بدء وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.