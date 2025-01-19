وقــف إطــلاق الــنــار فــي غــزة دخــل حــيــز الــتــنــفــيــذ
أعلنت السلطات الإسرائيلية الأحد دخول اتفاق وقف إطلاق النار مع حركة حماس حيز التنفيذ الساعة 11,15 بتأخير ثلاث ساعات تقريبا عن الموعد المحدد بالأساس، بعد تأكيدها استلام قائمة الرهائن الثلاث اللواتي سيتم الإفراج عنهن الأحد في قطاع غزة.
وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد قبل ذلك في بيان أن إسرائيل استلمت "قائمة الرهائن اللواتي من المفترض أن يتم الإفراج عنهن اليوم" الأحد.
كما أكدت دولة قطر، "بدء وقف إطلاق النار" في قطاع غزة.