عاجل
معلومات الجديد: بعد إلقاء القبض على العميل اللبناني حسن أيوب تبين أن طائرة الدرون الإسرائيلية رافقته من بيت ليف إلى فلسطين المحتلة حيث مكث فيها ليلة واحدة التقى خلالها مع جهاز الموساد مقابل 2500 دولار
معلومات الجديد: بعد إلقاء القبض على العميل اللبناني حسن أيوب تبين أن طائرة الدرون الإسرائيلية رافقته من بيت ليف إلى فلسطين المحتلة حيث مكث فيها ليلة واحدة التقى خلالها مع جهاز الموساد مقابل 2500 دولار
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
البث المباشر
البحث
بيروت
16
o
البقاع
7
o
الجنوب
16
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
12
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الاشعارات
تسجيل الدخول
البحث
تسجيل الدخول
الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج
الجدول
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025
06:16
بالفيديو - فرحاً لـ غزة.. مساجد مدينة طرابلس تصدح بالتكبيرات
04:57
إذا كنت بهذا البلد.. ودّع تيك توك الآن!
04:00
بالفيديو: بحضور مقاتلي حماس.. هتافات واحتفالات بغزة!
2025-01-18
بالفيديو- قوة للإحتلال تتوغل في حي الدبش ببنت جبيل
2025-01-18
بالفيديو- روبوت "النمر الأسود" يركض أسرع من البشر
عربي و دولي
سموتريتش: لن أبقى في حكومة لن تستأنف الحرب
2025-01-19 | 07:50
A-
A+
سموتريتش: لن أبقى في حكومة لن تستأنف الحرب
مقالات ذات صلة
سموتريتش: الصفقة سيئة وخطيرة على الأمن القومي ولن أبقى في الحكومة من دون ضمانات للعودة إلى الحرب
سلام: سأبقى على تواصل مع الرئيس بري حتى تشكيل الحكومة
حزب سموتريتش: لا نعارض المرحلة الأولى من صفقة غزة وسنبقى في الحكومة في حال تعهد نتنياهو بالعودة إلى القتال
سموتريتش: لن أبقى في حكومة لن تستأنف الحرب
عربي و دولي
حكومة
تستأنف
الحرب
العودة الى الأعلى
وزير الحرب الاسرائيلي من موقع استقبال الأسيرات: سنحرص على الاحتفاظ بالمناطق العازلة وسنرد بقوة على أي انتهاك
ترامب يرحب ببدء تنفيذ صفقة التبادل
اقرأ ايضا في عربي و دولي
11:02
أبو عبيدة: 471 يوماً على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي قدم شعبنا خلالها تضحيات عظيمة لن تذهب سدى والتي غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان
11:02
أبو عبيدة: 471 يوماً على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي قدم شعبنا خلالها تضحيات عظيمة لن تذهب سدى والتي غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان
10:35
حماس تطلق سراح 3 أسيرات إسرائيليات (فيديو)
10:35
حماس تطلق سراح 3 أسيرات إسرائيليات (فيديو)
10:12
حماس: تم تسليم الرهينات الثلاث للصليب الأحمر
10:12
حماس: تم تسليم الرهينات الثلاث للصليب الأحمر
يحدث الآن
خاص الجديد
11:31
معلومات الجديد: بعد إلقاء القبض على العميل اللبناني حسن أيوب تبين أن طائرة الدرون الإسرائيلية رافقته من بيت ليف إلى فلسطين المحتلة حيث مكث فيها ليلة واحدة التقى خلالها مع جهاز الموساد مقابل 2500 دولار
عربي و دولي
11:02
أبو عبيدة: 471 يوماً على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي قدم شعبنا خلالها تضحيات عظيمة لن تذهب سدى والتي غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان
فن
10:59
سمية الخشاب تقوم بحركة "لا أخلاقية" في حفل جوي اوورد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
زوارنا يقرؤون الآن
11:31
معلومات الجديد: بعد إلقاء القبض على العميل اللبناني حسن أيوب تبين أن طائرة الدرون الإسرائيلية رافقته من بيت ليف إلى فلسطين المحتلة حيث مكث فيها ليلة واحدة التقى خلالها مع جهاز الموساد مقابل 2500 دولار
2025-01-15
سموتريتش: الصفقة سيئة وخطيرة على الأمن القومي ولن أبقى في الحكومة من دون ضمانات للعودة إلى الحرب
2025-01-06
دريد لحام يتعرض للهجوم بسبب اتهامه بالإعتراف بـ "دولة اسرائيل"
06:36
البابا فرنسيس يدعو إلى "الاحترام الفوري" لوقف إطلاق النار في القطاع
2024-11-08
انطلاق قافلة البعثة الدولية للصليب الأحمر واليونيفيل لاستكمال عملية انتشال جثامين الشهداء الذين سقطوا في مجزرة الخيام
2025-01-07
معلومات الجديد: الجيش اللبناني أعاد التمركز في رأس الناقورة عند الحاجز الأول فيها على بُعد حوالي 500 متر من معبر الناقورة بسبب عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي منه
بالفيديو
بالفيديو
15:30
هكذا سيكون شكل الحكومة اللبنانية المقبلة
14:00
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2025
13:03
مقدمة النشرة المسائية 18-01-2025
2025-01-18
تصريح غوتيريش بعد لقائه الرئيس المكلف نواف سلام... للمتابعة مباشرة:
2025-01-18
غوتيريش من بعبدا: مستعدون لتعبئة المجتمع الدولي لتقديم كل أشكال الدعم للبنان
2025-01-18
تصريح الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش بعد لقائه الرئيس جوزاف عون في بعبدا
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
محليات
01:24
"اخلاق السيد لا تسمح له ذلك".. ابنة الشهيد نصرالله تحسم الجدل
محليات
01:24
"اخلاق السيد لا تسمح له ذلك".. ابنة الشهيد نصرالله تحسم الجدل
محليات
13:04
تشكيلة الحكومة: رعد دخل شخصياً
محليات
13:04
تشكيلة الحكومة: رعد دخل شخصياً
محليات
06:56
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟
محليات
06:56
كيف سيكون الطقس خلال الأيام المقبلة؟
محليات
12:27
الرئيس السابق ميشال عون بخير
محليات
12:27
الرئيس السابق ميشال عون بخير
محليات
09:15
الرئيس جوزاف عون صلى على نية لبنان واللبنانيين
محليات
09:15
الرئيس جوزاف عون صلى على نية لبنان واللبنانيين
محليات
15:30
هكذا سيكون شكل الحكومة اللبنانية المقبلة
محليات
15:30
هكذا سيكون شكل الحكومة اللبنانية المقبلة
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد
اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
تابعنا عبر قنواتنا التالية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
>
حمل تطبيق الجديد
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
©
جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025