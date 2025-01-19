أبو عبيدة: 471 يوماً على معركة طوفان الأقصى التاريخية التي قدم شعبنا خلالها تضحيات عظيمة لن تذهب سدى والتي غيرت وجه المنطقة وأدخلت معادلات جديدة في الصراع مع الكيان