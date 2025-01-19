نتنياهو: سنواصل العمل حتى إعادة جميع المختطفين وسنحقق كل أهداف الحرب

النائب حيدر ناصر لـ"وهلق شو": هدفي هو التوافق الداخلي في البلد والرئيس المكلف نواف سلام يعتمد اليوم سياسة اليد الممدودة للجميع إلا أنني لم أقم بتسميته لرئاسة الحكومة بسبب عدم معرفتي الشخصية به سابقا