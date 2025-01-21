في تركيا.. حريق بفندق يودي بحياة 66 شخصاً

واندلع الحريق حوالي الساعة 3:30 فجرا في قسم المطاعم داخل الفندق المكون من 12 طابقا، ثم انتشر بسرعة فائقة، وفقا لما نقل مراسل الحرة عن مصادر صحفية.

وتسبب البناء الخشبي لفندق "كارتال كايا"، أحد منتجعات التزلج الكبرى في تركيا، في سرعة اجتياح النيران للمبنى بأكمله.

ويقع الفندق على ارتفاع 2200 متر، وكان يشغله وقت الحريق 237 نزيلا، بمعدل إشغا بلغ نحو 80 إلى 90 بالمئة، بسبب العطلة الفصلية.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، في تصريحات عاجلة، أن حصيلة الضحايا بلغت 66 قتيلا و51 مصابا.

وتواصل فرق الإطفاء من بولو وجيريدي جهود إطفاء الحريق، فيما تم إجلاء المصطافين الناجين من الفندق.

من جهة أخرى، أعلن وزير العدل يلماز تونتش، تعيين 6 رؤساء نيابة عامة للتحقيق في كارثة الحريق، وتشكيل لجنة خبراء مكونة من 5 أشخاص.