أ ف ب عن قائد الجيش الإسرائيلي المستقيل: أهداف الحرب لم تتحقق جميعها بعد

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الثلاثاء لنظيره الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن عملية السلام في الشرق الأوسط يجب أن تمهد الطريق لقيام دولة فلسطينية.
أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، "أنني أخطط لزيارة لبنان الأسبوع الحالي".
توجه حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري إلى البحرين لعقد لقاءات مصرفية مالية في المنامة، تلبية لدعوة محافظ مصرف البحرين المركزي خالد إبراهيم حميدان. وسيلتقي منصوري في المنامة كبار المسؤولين والمدراء التنفيذيين في القطاع المصرفي البحريني، إضافة الى لقاءات مع مسؤولين ماليين دوليين.