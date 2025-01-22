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عربي و دولي

"ايران صُدمت بعملية السابع من أوكتوبر".. هذا ما قاله ظريف!

2025-01-22 | 13:35
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&quot;ايران صُدمت بعملية السابع من أوكتوبر&quot;.. هذا ما قاله ظريف!
"ايران صُدمت بعملية السابع من أوكتوبر".. هذا ما قاله ظريف!

أكد نائب الرئيس الإيراني للشؤون الاستراتيجية، محمد جواد ظريف، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تكن على علم بعملية السابع من أكتوبر التي نفذتها حركة حماس في إسرائيل، لافتاً إلى أن إيران تفاجأت أيضاً وصُدمت.

وأوضح في كلمة بالمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس بسويسرا أن "المقاومة ستستمر طالما استمر الاحتلال، وأن أعضاء محور المقاومة لا يتلقون الأوامر من إيران أبداً".

كذلك أشار إلى أن "الادعاء حول تدمير الدفاع الجوي الإيراني مجرد قصص مختلقة"، وتابع "كنا في الماضي هدفاً سهلاً، لكن الدول لم تعد تعتبر إيران ضعيفة بعد الآن".

وقال إن "القدرة الأيديولوجية لإيران على حشد المواطنين من مختلف دول العالم للخروج إلى الشوارع تمنحنا قوة كبيرة".

وأوضح، أن "إيران تأمل في أن يختار الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقلانية في تعامله مع الجمهورية الإسلامية، مضيفاً أن طهران لم تسع قط إلى امتلاك أسلحة نووية".

ولفت إلى أن "إيران لا تشكل تهديدا أمنيا للعالم".

كما أبدى جواد ظريف أمله في أن يكون ترامب "أكثر جدية وأكثر تركيزا وواقعية" خلال ولايته الثانية.
 
 
 
"ايران صُدمت بعملية السابع من أوكتوبر".. هذا ما قاله ظريف!

عربي و دولي

محمد جواد ظريف

ايران

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