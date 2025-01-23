بعد تهديد ترامب بالعقوبات.. الكرملين: روسيا مستعدة لحوار!

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن "ترمب فرض عقوبات على روسيا كثيراً في ولايته الأولى بصفته رئيساً".وأكد أن روسيا مستعدة لـ"حوار متساوٍ" ومحترم مع الولايات المتحدة.وقال ترمب، في منشور على موقع "تروث سوشيال"، أمس الأربعاء: "من دون اتفاق، ليس لدي خيار آخر سوى فرض مستويات عالية من الضرائب والرسوم الجمركية والعقوبات على أي شيء تبيعه روسيا للولايات المتحدة والكثير من الدول المشاركة الأخرى".وأضاف: "أوقفوا هذه الحرب السخيفة! لن يزداد الأمر إلا سوءاً".وكان ترمب قد صرح مراراً بأنه سيعمل على إنهاء هذه الحرب في يوم واحد.