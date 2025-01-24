طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد من أول شباط

وقال متحدث باسم الشركة في بيان وفق ما اشارت صحيفة "الإمارات اليوم" يمكن للمسافرين الآن حجز رحلاتهم عبر الموقع الشبكي للشركة أو عبر مركز الاتصال أو متجر الناقلة للسفر أو من خلال وكلاء السفر."

ستشغل طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً، ويعزز المزيد من الخيارات والراحة والاتصال للعملاء من بيروت إلى دبي ومنها إلى شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 140 وجهة."

وبحسب الصحيفة "

كما "أعلنت الناقلة عن إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت عبر الرحلة الصباحية "ئي كيه 957"، و"ئي كيه 958"، اعتباراً من 1 أبريل 2025، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات."