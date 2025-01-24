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عربي و دولي

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد من أول شباط

2025-01-24 | 04:20
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طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد من أول شباط
طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد من أول شباط

اعلنت شركة طيران الامارات العربية المتحدة أنها ستستأنف رحلاتها الى بيروت وبغداد بدءا من الاول من شباط المقبل.

وقال متحدث باسم الشركة في بيان وفق ما اشارت صحيفة "الإمارات اليوم" يمكن للمسافرين الآن حجز رحلاتهم عبر الموقع الشبكي للشركة أو عبر مركز الاتصال أو متجر الناقلة للسفر أو من خلال وكلاء  السفر."
وبحسب الصحيفة "ستشغل طيران الإمارات رحلتها اليومية إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بطائرتها البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات، مما يوفر أكثر من 5000 مقعد في كلا الاتجاهين أسبوعياً، ويعزز المزيد من الخيارات والراحة والاتصال للعملاء من بيروت إلى دبي ومنها إلى شبكة وجهات الناقلة التي تضم أكثر من 140 وجهة."

كما "أعلنت الناقلة عن إطلاق خدمتها اليومية الثانية إلى بيروت عبر الرحلة الصباحية "ئي كيه 957"، و"ئي كيه 958"، اعتباراً من 1 أبريل  2025، والمقرر تشغيلها أيضاً بطائرة البوينج 777-300ER بتقسيم الثلاث درجات."

طيران الإمارات تستأنف رحلاتها إلى بيروت وبغداد من أول شباط

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