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البيت الأبيض: سنواصل العمل لإطلاق سراح بقية الرهائن والسعي إلى السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط
2025-01-25 | 11:22
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البيت الأبيض: سنواصل العمل لإطلاق سراح بقية الرهائن والسعي إلى السلام في جميع أنحاء الشرق الأوسط
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عربي و دولي
الأبيض:
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بالفيديو: الأسيرات الـ4 يغادرنَ غزة بـ"ضحكة وصحة جيدة"
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