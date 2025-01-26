الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

ترامب: غرينلاند ستنضم طواعية إلى الولايات المتحدة

2025-01-26 | 06:56
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
ترامب: غرينلاند ستنضم طواعية إلى الولايات المتحدة
ترامب: غرينلاند ستنضم طواعية إلى الولايات المتحدة

صرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأنه يتوقع أن تنضم جزيرة غرينلاند طواعية إلى الولايات المتحدة.

ونقل صحفيون مرافقون للرئيس الأميركي على متن الطائرة الرئاسية "إير فورس وان" عن ترامب قوله إنه يظن أن غرينلاند، التابعة رسميًا للدنمارك، ستتفق مع الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن سكان الجزيرة، البالغ عددهم نحو 55 ألف نسمة، يرغبون في الانضمام إلى الولايات المتحدة.

وأضاف ترامب أنه ليس على يقين بشأن أحقية الدنمارك بالجزيرة، لافتا إلى أن عدم سماح الدنمارك بإبرام أي اتفاق بين غرينلاند والولايات المتحدة سيكون بمثابة عمل غير ودي للغاية.

وكان رئيس حكومة غرينلاند، ميوت بي إجيدي، صرّح قبل أيام قليلة بأن مستقبل غرينلاند سيقرره سكانها فقط، وليس أية أطراف أخرى. وهو ما أكدته أيضًا رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن.

وتتمتع غرينلاند بحكم ذاتي واسع، لكنها تعد رسميًا جزءًا من مملكة الدنمارك. وأثارت الجزيرة التي تعد الأكبر في العالم وتتمتع بموقع جغرافي مهم في القطب الشمالي، اهتمام ترامب بشكل كبير، حيث عبّر عن طموحه في السيطرة عليها مرارًا باستخدام تعبيرات حادة. ولم يستبعد ترامب اللجوء إلى استخدام وسائل عسكرية أو اقتصادية لتحقيق ذلك.

وأعاد ترامب تبرير اهتمامه بغرينلاند بقوله إن الأمر يتعلق بحماية العالم الحر، معتبرًا أن الولايات المتحدة قادرة على ضمان الحرية، ونوه إلى وجود سفن روسية وصينية في المنطقة في الوقت الحالي، معتبرًا أن ذلك يعد وضعا غير جيد.

ترامب: غرينلاند ستنضم طواعية إلى الولايات المتحدة

عربي و دولي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
مسؤول أممي: العقوبات تعيق إعادة إعمار سوريا

اقرأ ايضا في عربي و دولي

مسؤول أممي: العقوبات تعيق إعادة إعمار سوريا
16:10

مسؤول أممي: العقوبات تعيق إعادة إعمار سوريا

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي السبت من دمشق إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها تشكل عائقا "رئيسيا" أمام عودة اللاجئين بعد سقوط بشار الأسد.

16:10

مسؤول أممي: العقوبات تعيق إعادة إعمار سوريا

دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي السبت من دمشق إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها تشكل عائقا "رئيسيا" أمام عودة اللاجئين بعد سقوط بشار الأسد.

ترامب يلغي قرار تعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة
15:38

ترامب يلغي قرار تعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة.

15:38

ترامب يلغي قرار تعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة

قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، السبت، إلغاء أمر سابق من إدارة جو بايدن بتعليق تزويد إسرائيل بنوع من القنابل الثقيلة.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025