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عربي و دولي

نتنياهو لترامب: شكراً

2025-01-26 | 10:12
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نتنياهو لترامب: شكراً
نتنياهو لترامب: شكراً

وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، الشكر للرئيس الأميركي دونالد ترامب بعد قراره برفع الحظر عن توريد قنابل تزن ألفي طن لإسرائيل.

وفي بيان مصور قال نتنياهو: "الرئيس ترامب شكراً لك على الوفاء بوعدك بتزويد إسرائيل بالأدوات التي تحتاجها للدفاع عن نفسها".

كما شكره على ما وصفه بـ"محاربة أعدائنا المشتركين، وضمان مستقبل من السلام والازدهار".

وقال ترامب قبل ساعات إنه أصدر تعليمات للجيش برفع الحظر الذي فرضه الرئيس السابق جو بايدن على توريد قنابل تزن ألفي رطل لإسرائيل.

وعلق بايدن تسليم تلك القنابل بسبب مخاوف من التأثير الذي قد تحدثه على السكان المدنيين، لا سيما في مدينة رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على القطاع الفلسطيني.

ويمكن لقنبلة تزن ألفي رطل أن تخترق طبقات سميكة من الخرسانة والمعادن مما يخلف انفجارا بنصف قطر واسع.

وأعلنت واشنطن عن تقديم مساعدات لإسرائيل منذ بدء الحرب.

وعندما سُئل ترامب عن سبب رفع الحظر، قال "لأنهم اشتروها".

وفي وقت سابق، قال ترامب على منصة تروث سوشيال للتواصل الاجتماعي "الكثير من الأشياء التي طلبتها إسرائيل ودفعت (أموالا) من أجلها في طريقها الآن".

نتنياهو لترامب: شكراً

عربي و دولي

بنيامين نتنياهو

دونالد ترامب

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