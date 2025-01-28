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عربي و دولي

نتنياهو ينوي لقاء ترامب في هذا التوقيت

2025-01-28 | 01:29
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نتنياهو ينوي لقاء ترامب في هذا التوقيت
نتنياهو ينوي لقاء ترامب في هذا التوقيت

يأمل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن الأسبوع المقبل، حسبما أفاد مسؤولون أميركيون.

وإذا تم هذا اللقاء، فسيكون نتنياهو أول أجنبي يجتمع مع ترامب في البيت الأبيض منذ تنصيبه الأسبوع الماضي.

وأشار المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم، إلى إمكانية ترتيب التفاصيل خلال زيارة ستيف ويتكوف، مبعوث ترامب الخاص للشرق الأوسط، إلى إسرائيل هذا الأسبوع لإجراء محادثات مع نتنياهو ومسؤولين آخرين.

ورغم أن البيت الأبيض لم يصدر تعليقًا رسميًا بشأن هذه الخطط، إلا أن موقع "أكسيوس" كان أول من نشر الخبر.

ومن جهته، صرّح المتحدث باسم نتنياهو، عومر دوستري، عبر منصة "إكس"، بأن نتنياهو لم يتلق دعوة رسمية لزيارة البيت الأبيض حتى الآن.

ومع ذلك، توقع مسؤول إسرائيلي أن يتوجه نتنياهو إلى واشنطن في شباط المقبل، من دون تحديد موعد دقيق.

نتنياهو ينوي لقاء ترامب في هذا التوقيت

عربي و دولي

دونالد ترامب

بنيامين نتنياهو

إسرائيل

الولايات المتحدة

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