رئيس الوزراء الفرنسي: ماسك يهدد الديمقراطيات

وقال بايرو في مقابلة مع قناة محلية إن "إيلون ماسك يشكل تهديدًا للديمقراطيات"، معربًا عن رأيه بأن المال لا ينبغي أن يكون له الحق في التأثير على الضمائر.

تأتي هذه التصريحات في وقت يواصل فيه ماسك، مالك شبكة "إكس" والرئيس التنفيذي لشركة تسلا، التدخل في السياسة العالمية، حيث عبر عن دعمه لأحزاب سياسية في دول مختلفة، بما في ذلك تأييده لحزب ألماني معارض للهجرة قبيل الانتخابات في شباط المقبل. كما تكررت تعليقاته السياسية في بريطانيا، حيث طالب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالاستقالة.

ويبدو أن بايرو يرى في هذا التداخل السياسي من قبل ماسك تهديدًا للمستقبل السياسي للدول الديمقراطية، وهو ما يعكس توترات بين تأثير رجال الأعمال والسياسات الحكومية.