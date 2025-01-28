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عربي و دولي

خامنئي: حزب الله لم يُهزم ولم ينتهِ

2025-01-28 | 05:49
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خامنئي: حزب الله لم يُهزم ولم ينتهِ
خامنئي: حزب الله لم يُهزم ولم ينتهِ

أكّد المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، أنّ "الأعداء والأصدقاء ظنّوا أن حزب الله انتهى، ولكنّه أثبت العكس وتمكّن من مواجهة الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أن الحزب فقد قائدًا فذًا مثل السيد حسن نصرالله، لكنه لم يهزم ولم ينته بل ازداد عزمًا واندفاعًا.

جاء ذلك خلال لقاء مع مسؤولي البلاد وسفراء الدول الإسلامية في حسينية "الإمام الخميني" في طهران، بمناسبة عيد المبعث النبوي الشريف.

كما أشار الخامنئي إلى أنّ "غزة أركعت الكيان الصهيوني المدجج بالسلاح والمدعوم أميركيًا"، مؤكّدًا أن القوى الشيطانية تستهدف ثروات الشعوب وثقافتها وهويتها. وأوضح أنّ "أميركا اليوم تمثل الاستعمار والغطرسة وتخضع لسيطرة القوى المالية الكبرى"، مشددًا على أن "المقاومة التي انطلقت من إيران أيقظت ضمائر الأمم الإسلامية وغير الإسلامية".

خامنئي: حزب الله لم يُهزم ولم ينتهِ

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