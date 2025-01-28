خامنئي: حزب الله لم يُهزم ولم ينتهِ

أكّد المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، أنّ "الأعداء والأصدقاء ظنّوا أن حزب الله انتهى، ولكنّه أثبت العكس وتمكّن من مواجهة الكيان الصهيوني"، مشيرًا إلى أن الحزب فقد قائدًا فذًا مثل السيد حسن نصرالله، لكنه لم يهزم ولم ينته بل ازداد عزمًا واندفاعًا.



