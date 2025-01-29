ترامب يأمر وزارة الدفاع بإعداد مركز اعتقال في غوانتانامو يتسع لـ30 ألف مهاجر غير قانوني

يواجه عناصر الإسعاف الذين يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في نهر بوتوماك إثر اصطدام طائرة نقل بمروحية في المجال الجوّي لواشنطن ظروفا "صعبة جدّا"، بحسب ما قالت السلطات، من دون تقديم حصيلة للضحايا.



