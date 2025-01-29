ترامب يأمر وزارة الدفاع بإعداد مركز اعتقال في غوانتانامو يتسع لـ30 ألف مهاجر غير قانوني

نشرت حركة الجهاد مقطع فيديو للأسيرين أربيل يهود وجادي موزيس قبل إطلاق سراحهما. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن تسليم المحتجزات الإسرائيليات سيتم من أمام منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.لمشاهدة الفيديو:
يواجه عناصر الإسعاف الذين يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في نهر بوتوماك إثر اصطدام طائرة نقل بمروحية في المجال الجوّي لواشنطن ظروفا "صعبة جدّا"، بحسب ما قالت السلطات، من دون تقديم حصيلة للضحايا.
صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأن "تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد قوات الدفاع الجوي والبحرية ضمن صفوف قوات الحرس، على تحديد واستهداف السفن والطائرات بدقة عالية وسرعة كبيرة".