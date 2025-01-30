الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

تسليم المحتجزات الإسرائيليات من أمام منزل السنوار

2025-01-30 | 02:22
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
تسليم المحتجزات الإسرائيليات من أمام منزل السنوار
تسليم المحتجزات الإسرائيليات من أمام منزل السنوار

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن تسليم المحتجزات الإسرائيليات سيتم من أمام منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن هناك تقديرات بأن تفرج حماس اليوم عن المحتجزين الإسرائيليين والأجانب على 3 دفعات.

ومن المقرر أن تطلق حركة حماس، الخميس، سراح 3 أسرى إسرائيليين بالإضافة إلى 5 أسرى تايلانديين، كما ستفرج إسرائيل عن 110 أسرى فلسطينيين، في ثالث عملية تبادل من نوعها منذ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وتعد عملية إطلاق سراح الرهائن جزءا من اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس الذي أوقف الحرب في قطاع غزة مقابل إطلاق سراح العشرات من الرهائن المحتجزين في القطاع ومئات الأسرى الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل.  

تسليم المحتجزات الإسرائيليات من أمام منزل السنوار

عربي و دولي

يحيى السنوار

الأسرى الإسرائيليات

إسرائيل

الجيش الإسرائيلي

حماس

حركة الجهاد

حرب غزة

العودة الى الأعلى
Aljadeed
قائد الحرس الثوري: الذكاء الاصطناعي يعزز دقة استهداف السفن والطائرات
أمير قطر إلى دمشق للقاء الرئيس الشرع

اقرأ ايضا في عربي و دولي

فيديو للأسيرين قبل إطلاق سراحهما
02:50

فيديو للأسيرين قبل إطلاق سراحهما

نشرت حركة الجهاد مقطع فيديو للأسيرين أربيل يهود وجادي موزيس قبل إطلاق سراحهما.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن تسليم المحتجزات الإسرائيليات سيتم من أمام منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

لمشاهدة الفيديو:

02:50

فيديو للأسيرين قبل إطلاق سراحهما

نشرت حركة الجهاد مقطع فيديو للأسيرين أربيل يهود وجادي موزيس قبل إطلاق سراحهما.

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، الخميس، بأن تسليم المحتجزات الإسرائيليات سيتم من أمام منزل قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

لمشاهدة الفيديو:

تحطم الطائرة في واشنطن.. عمليات الانتشال صعبة جداً
02:36

تحطم الطائرة في واشنطن.. عمليات الانتشال صعبة جداً

يواجه عناصر الإسعاف الذين يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في نهر بوتوماك إثر اصطدام طائرة نقل بمروحية في المجال الجوّي لواشنطن ظروفا "صعبة جدّا"، بحسب ما قالت السلطات، من دون تقديم حصيلة للضحايا.

02:36

تحطم الطائرة في واشنطن.. عمليات الانتشال صعبة جداً

يواجه عناصر الإسعاف الذين يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ في نهر بوتوماك إثر اصطدام طائرة نقل بمروحية في المجال الجوّي لواشنطن ظروفا "صعبة جدّا"، بحسب ما قالت السلطات، من دون تقديم حصيلة للضحايا.

قائد الحرس الثوري: الذكاء الاصطناعي يعزز دقة استهداف السفن والطائرات
02:33

قائد الحرس الثوري: الذكاء الاصطناعي يعزز دقة استهداف السفن والطائرات

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأن "تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد قوات الدفاع الجوي والبحرية ضمن صفوف قوات الحرس، على تحديد واستهداف السفن والطائرات بدقة عالية وسرعة كبيرة".

02:33

قائد الحرس الثوري: الذكاء الاصطناعي يعزز دقة استهداف السفن والطائرات

صرح القائد العام للحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، بأن "تقنيات الذكاء الاصطناعي تساعد قوات الدفاع الجوي والبحرية ضمن صفوف قوات الحرس، على تحديد واستهداف السفن والطائرات بدقة عالية وسرعة كبيرة".

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025