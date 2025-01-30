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عربي و دولي

أمير قطر يختتم زيارته لسوريا: لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري

2025-01-30 | 11:28
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أمير قطر يختتم زيارته لسوريا: لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري
أمير قطر يختتم زيارته لسوريا: لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري

غادر أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم العاصمة السورية دمشق في ختام زيارة رسمية إلى سوريا، أجرى خلالها محادثات ثنائية مع الرئيس السوري أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق.

وقال الديوان الأميري، في بيان، إن الشيخ تميم جدد، خلال زيارته لدمشق، موقف بلاده الداعم لوحدة سوريا وسيادتها واستقلالها، وأكد وقوف الدوحة مع السوريين، لتحقيق الوصول لدولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية.

كما شدد أمير دولة قطر على الحاجة الماسة لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري، وأشاد بجهود الإدارة السورية لتحقيق الاستقرار، والحفاظ على مقدرات الدولة، مؤكداً أن دولة قطر "ستواصل وقوفها مع الأشقاء السوريين لتحقيق أهدافهم التي ناضلوا من أجلها وصولاً إلى دولة تسودها الوحدة والعدالة والحرية، وينعم شعبها بالعيش الكريم."

من جانبه، بحسب ما اشار الديوان الأميري القطري، رحب الشرع  بزيارة أمير قطر مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس مواقف دولة قطر الثابتة والداعمة في كل المراحل للشعب السوري وحرصها على تعزيز العلاقات بين البلدين.

كما أكد الشرع أن المرحلة المقبلة ستشهد تعاوناً استراتيجياً بين البلدين في مختلف المجالات، منوهاً في هذا الصدد بتطلع بلاده للاستفادة من الخبرات القطرية لتحقيق النهضة المنشودة في سوريا.

وجرى خلال اللقاء استعراض آخر التطورات في سوريا وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات بما يعود بالنفع والخير والنماء على الشعبين الشقيقين، إضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

أمير قطر يختتم زيارته لسوريا: لتشكيل حكومة تمثل جميع أطياف الشعب السوري

عربي و دولي

الشرع

قطر

الشيخ تميم

دمشق

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