أول خطاب للشرع بعد توليه الرئاسة: سنشكل حكومة شاملة تعبر عن تنوع سوريا

وجه الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية احمد الشرع خطابا للشعب السوري هو الاول له منذ إعلانه رئيساً فقال :"سوريا تحررت من نظام مجرم وتحررت بفضل تضحيات جميع السوريين بالداخل والخارج ، تحررت بفضل كل إنسان ضحى بروحه ودمه، ومنزله وماله، وأمنه وأمانه."

واضاف: "تحررت سوريا بالشهداء، والمعتقلين والمعتقلات، والمعذبين والمعذبات، والمفقودين والمفقودات، وجميع أمهاتهم الثكالى وأهلهم المكلومين، بسبب تضحياتهم وتضحياتكم جميعاً أقف هنا اليوم، لنفتح معاً فصلاً جديداً في تاريخ بلدنا الحبيب".

وقال الشرع في خطابه : "سنعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة، وسنعلن في الأيام القادمة عن اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني، والذي سيكون منصة مباشرة للمداولات والمشاورات واستماع مختلف وجهات النظر حول برنامجنا السياسي القادم"،

مضيفاً : "بعد إتمام هذه الخطوات، سنعلن عن الإعلان الدستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية."

وقال الشرع "تسلمت مسؤولية البلاد بعد مشاورات مكثفة مع الخبراء القانونيين"، مضيفاً: "سأعمل بكل ما أوتيت من قوة وإرادة لتحقيق الوحدة السورية".

وقال: " سنركز في الفترة المقبلة على تحقيق السلم الأهلي وملاحقة المجرمين ممن ولغوا في الدم السوري"، "وسنركز على بناء مؤسسات قوية للدولة لا فساد فيها ولا رشاوى".

كما شدد على انه سيتم العمل لبناء اقتصاد يوفر فرص عمل واستعادة الخدمات الأساسية المفقودة.