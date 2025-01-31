بالفيديو: هدية من الشرع لـ أمير قطر

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ صحافية في "الحرة"، إن "الخبر السار في الشرق الأوسط هو أن لبنان لديه حكومة نأمل أن تصبح أقوى من حزب الله، بالإضافة إلى تمديد وقف إطلاق النار هناك"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تسهم في تعزيز الاستقرار.



