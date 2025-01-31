بالفيديو: هدية من الشرع لـ أمير قطر

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A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
A post shared by Al Jadeed News (@aljadeednews)
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لـ صحافية في "الحرة"، إن "الخبر السار في الشرق الأوسط هو أن لبنان لديه حكومة نأمل أن تصبح أقوى من حزب الله، بالإضافة إلى تمديد وقف إطلاق النار هناك"، مشيرًا إلى أن هذه التطورات قد تسهم في تعزيز الاستقرار.
أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، الجمعة، عن إطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف جوي مشبوه في منطقة زرعيت شمالي إسرائيل. وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في منشور له أنه تم إطلاق الصاروخ قبل وقت قليل، وأن التحقيقات حول الحادث لا تزال جارية.