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البيان المشترك للإجتماع السداسي العربي بالقاهرة: دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ حل الدولتين و نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة
2025-02-01 | 07:47
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البيان المشترك للإجتماع السداسي العربي بالقاهرة: دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ حل الدولتين و نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة
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البيان المشترك للإجتماع السداسي العربي بالقاهرة: دعوة المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتنفيذ حل الدولتين و نرفض أي محاولة لتقسيم قطاع غزة
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بيان الإجتماع السداسي العربي بالقاهرة: نرفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم تحت أي ظرف ونؤكد على ضرورة انسحاب إسرائيل من غزة
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