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عربي و دولي

نتنياهو في واشنطن ولقاء مرتقب مع ترامب

2025-02-03 | 01:08
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نتنياهو في واشنطن ولقاء مرتقب مع ترامب
نتنياهو في واشنطن ولقاء مرتقب مع ترامب

يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، الإثنين، في واشنطن، قبل أن يستقبله، الثلاثاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أن هناك "تقدما" في المحادثات بشأن الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى.

ووصل نتنياهو، الأحد، إلى العاصمة الأميركية، حيث سيصبح أول "زعيم" أجنبي يستقبله ترامب منذ تنصيبه، فيما يشكل رمزا للتحالف بين البلدين.

وتتزامن هذه الزيارة مع الاستئناف المزمع هذا الأسبوع للمفاوضات، التي تجري من خلال وسطاء بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والتي يفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح آخر الرهائن الذين تحتجزهم الحركة وإنهاء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.

نتنياهو في واشنطن ولقاء مرتقب مع ترامب

عربي و دولي

نتنياهو

ترامب

الولايات المتحدة

واشنطن

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