انفجار سيارة مفخّخة في منبج.. ومعلومات أوّلية (فيديو)

‼️🚨وسائل اعلام سورية: 7 قتلى وإصابة 10 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج السورية. pic.twitter.com/cuPvTdV4oQ
— موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) February 3, 2025
‼️🚨وسائل اعلام سورية: 7 قتلى وإصابة 10 آخرين إثر انفجار سيارة مفخخة في مدينة منبج السورية. pic.twitter.com/cuPvTdV4oQ
أفادت معلومات "الجديد" أن مورغان أورتاغوس، خليفة المبعوث الأميركي آموس هوكستين، ستزور العاصمة اللبنانية بيروت خلال الأسبوع الحالي. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن سابقاً عن تعيين أورتاغوس مبعوثة رئاسية للسلام في الشرق الأوسط.