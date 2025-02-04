"اسرائيل أعدت خططاً في لبنان وفلسطين والجولان".. هذا ما قاله وزير الخارجية الروسي!

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مشاركته في منتدى فالداي للحوار في موسكو إن مصر وقطر لعبتا دورا أساسيا في التوصل إلى اتفاق وقف اطلاق النار في غزة، مشيراً إلى "ضرورة عدم نسيان دور الإدارة الجديدة في البيت الأبيض".

وأشار الوزير الروسي "لقد تلقينا إشارات تفيد بأن هناك مشاكل ستنشأ مع المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، وربما بدأت هذه المشاكل بالفعل، لأن الرسائل التي ترسلها الدوائر الحاكمة في إسرائيل، مفادها بأنها ليست راضية تماما عن إيفاء حماس بالتزاماتها في المرحلة الأولى، وأنها لا تستبعد أي شيء بسبب ذلك".



وأشار الوزير إلى أن إسرائيل تواصل "دون تردد" عملياتها العسكرية في الضفة الغربية.



وأضاف أن "هناك تسريبات موثوقة كثيرة تشير إلى أن خطط إسرائيل التي تشمل، بالإضافة إلى طرد الفلسطينيين من قطاع غزة، تشمل السيطرة الكاملة على الضفة الغربية لنهر الأردن".



ولفت إلى " أن خطط إسرائيل، كما يكتب الخبراء ولا أحد ينكر ذلك، هي البقاء في الأراضي اللبنانية، وبطبيعة الحال يمكن الآن اعتبار مرتفعات الجولان السورية مع وصول دونالد ترامب، الذي كان قد أعلنها في ولايته الأولى جزءا من إسرائيل، يمكن اعتبارها أرضا مفقودة أيضا، من وجهة نظر التسوية العربية الإسرائيلية".



وبخصوص سوريا قال الشرع إن بعض الدول الغربية تسعى لاستبعاد روسيا وإيران والصين من عملية التسوية في سوريا، وذلك ما يكشف عن خطط الغرب لإزالة المنافسين



وأضاف: "من الضروري أن نعمل بشكل نشط وبناء للغاية في سوريا، ليس في سبيل تسجيل نقاط جيوسياسية بل انطلاقا من مستقبل الشعب السوري وتعزيز الحوار الوطني، ولهذا من المهم توحيد جهود كافة الأطراف الخارجية".