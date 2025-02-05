ترامب يتعهد أن تسيطر الولايات المتحدة على غزة

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن "الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة وتمتلكه"، وذلك بعد إصراره على تنفيذ مقترحه بتهجير الفلسطينيين منه.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقد في البيت الأبيض، : "الولايات المتحدة سوف تتولى السيطرة على قطاع غزة وسنقوم بعمل هناك أيضاً سوف نمتلكه، سنكون مسؤولين عن تفكيك كل القنابل غير المنفجرة والأسلحة الأخرى الخطيرة في هذا الموقع".



وأضاف: "سنسوي الموقع بالأرض ونوجد تنمية اقتصادية".



واعتبر الرئيس الأميركي أن "السبب الوحيد لرغبة سكان غزة في العودة هو أنه ليس لديهم بديل".



وتعهد ترامب بالعمل على "توفير فرص عمل وإسكان لسكان المنطقة".