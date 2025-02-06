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نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة هي خطة اليوم التالي
2025-02-06 | 09:47
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نتنياهو: خطة ترامب بشأن غزة هي خطة اليوم التالي
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