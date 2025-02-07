"بايجر" من نتنياهو إلى ترامب! (صورة)





وأشار المكتب الى أن البايجر يرمز إلى "نقطة تحوّل في الحرب" ضد حزب الله، في إشارة الى الهجوم الصادم الذي نفّذته إسرائيل ضد الحزب اللبناني في أيلول من العام الماضي، بتفجير مئات أجهزة الاتصال الخاصة بالحزب ما تسبّب باستشهاد العشرات وإصابة الآلاف بجروح، معظمهم من عناصر حزب الله.

وأضاف مكتب نتانياهو إن هذه "العملية الاستراتيجية" التي لم يكشف رسميا عن تفاصيل تنفيذها، "تُظهر قوة إسرائيل، وتفوقها التكنولوجي، وابتكارها التكتيكي ضد أعدائها".