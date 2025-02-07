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عربي و دولي

زيلينسكي يعرض على ترامب "معادن نادرة" مقابل الدعم

2025-02-07 | 14:54
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زيلينسكي يعرض على ترامب &quot;معادن نادرة&quot; مقابل الدعم
زيلينسكي يعرض على ترامب "معادن نادرة" مقابل الدعم

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، عن مخزون هائل من الموارد الأرضية النادرة وغيرها من المعادن المهمة مقابل ضمانات أمنية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وذكر زيلينسكي صفقة المعادن خلال مقابلة مع وكالة "رويترز" كجزء من حملة لجذب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التوصل إلى اتفاق.

وقال زيلينسكي "إذا كنا نتحدث عن صفقة، فلنعقد صفقة"، مؤكدا على حاجة أوكرانيا إلى ضمانات أمنية من حلفائها كجزء من أي تسوية.

والاثنين، قال ترامب الذي تضغط إدارته من أجل إنهاء سريع لحرب أوكرانيا مع روسيا، إنه يريد من أوكرانيا أن تزود الولايات المتحدة بالموارد الأرضية النادرة والمعادن الأخرى مقابل الدعم المالي لجهودها الحربية.

كما اشتكى للصحفيين في المكتب البيضاوي، من أن الولايات المتحدة أرسلت مساعدات عسكرية واقتصادية إلى أوكرانيا أكثر من شركائها الأوروبيين.

وأضاف: "نتطلع إلى عقد صفقة مع أوكرانيا حيث سيؤمنون ما نقدمه لهم من خلال العناصر الأرضية النادرة عندهم وأشياء أخرى". 

زيلينسكي يعرض على ترامب "معادن نادرة" مقابل الدعم

عربي و دولي

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

فولوديمير زيلينسكي

حرب أوكرانيا

روسيا

موارد نادرة

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