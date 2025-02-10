"النصر المطلق هو تدمير حماس وحزب الله وايران".. هذا ما كشفه وزير المالية الاسرائيلي!
كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتيرتش، "أننا سنواصل الإصرار على استمرار عملية السور الحديدي بالضفة بل وتوسيعها وسترون ذلك في الأيام المقبلة"، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية في مخيم نور شمس بالضفة بعد العملية في جنين.
وذكر سموتريتش، في مؤتمر صحفي من تل أبيب، "أننا سنعمل على تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة وسندفن أخيراً خطر إقامة دولة فلسطينية"، وقال: "النصر المطلق هو تدمير حماس وحزب الله وإيران".
واعتبر أنّه "حان الوقت لاحتلال قطاع غزة"، مشددًا على أنّه "يجب أن نناقش خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة"، مضيفًا "مسؤوليتنا تحتم علينا أن نحرص على مستقبل إسرائيل ومعارضة التفريط بأمنها عبر إبرام صفقة".
ويترافق التصريح مع الخطة التي يطرحها الرئيس الأميركي بشأن الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين منها.