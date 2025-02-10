"النصر المطلق هو تدمير حماس وحزب الله وايران".. هذا ما كشفه وزير المالية الاسرائيلي!

كشف وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتيرتش، "أننا سنواصل الإصرار على استمرار عملية السور الحديدي بالضفة بل وتوسيعها وسترون ذلك في الأيام المقبلة"، وذلك بعد يوم من الإعلان عن عملية في مخيم نور شمس بالضفة بعد العملية في جنين.