حماس تؤجل الإفراج عن الدفعة المقبلة من الرهائن الإسرائيليين

وقال المتحدث باسم الكتائب ابو عبيدة في تصريح على صفحته على موقع تلغرام: "سيتم تأجيل تسليم الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15 شباط/فبراير 2025 حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي"، مضيفا "نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".