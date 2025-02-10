حماس تؤجل الإفراج عن الدفعة المقبلة من الرهائن الإسرائيليين
أعلنت حركة حماس الإثنين أنها قررت تأجيل تسليم الرهائن الاسرائيليين المقرر الإفراج عنهم السبت "حتى إشعار آخر"، وذلك ردا على "عدم التزام" اسرائيل ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الكتائب ابو عبيدة في تصريح على صفحته على موقع تلغرام: "سيتم تأجيل تسليم الأسرى الذين كان من المقرر الإفراج عنهم يوم السبت القادم الموافق 15 شباط/فبراير 2025 حتى إشعار آخر، ولحين التزام الاحتلال وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية وبأثر رجعي"، مضيفا "نؤكد على التزامنا ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".