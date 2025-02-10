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عربي و دولي

حماس توضح أسباب تأجيل إطلاق الدفعة الجديدة من الرهائن

2025-02-10 | 14:53
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حماس توضح أسباب تأجيل إطلاق الدفعة الجديدة من الرهائن
حماس توضح أسباب تأجيل إطلاق الدفعة الجديدة من الرهائن


أصدرت حركة حماس بيانا ليل الإثنين، كشفت فيه أسباب قرارها بتأجيل إطلاق الدفعة الجديدة من الرهائن الإسرائيليين.

 وقال البيان إن الحركة "تؤكد التزامها ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال".

تابع: "نفذت حماس كل ما عليها من التزامات بدقة وبالمواعيد المحددة"، بينما "لم يلتزم الاحتلال ببنود الاتفاق، وسجل العديد من الخروقات".

وأشار البيان إلى خروقات إسرائيل، التي شملت وفق حماس "تأخير عودة النازحين إلى شمال قطاع غزة، واستهداف الفلسطينيين بالقصف وإطلاق النار عليهم، وقتل العديد منهم في مختلف مناطق القطاع".

كما قالت حماس إن إسرائيل مسؤولة عن "إعاقة دخول متطلبات الإيواء من خيام وبيوت جاهزة، والوقود، وآليات رفع الأنقاض لانتشال الجثث، وتأخير دخول ما تحتاجه المستشفيات من أدوية ومتطلبات لترميم المستشفيات والقطاع الصحي".

وأوضح البيان: "أحصت حماس تجاوزات الاحتلال، وزودت الوسطاء بها أولا بأول، لكن الاحتلال واصل تجاوزاته".

وأضاف: "تدعو حماس للالتزام الدقيق بالاتفاق، وعدم إخضاعه للانتقائية، بتقديم الأقل أهمية وتأخير وإعاقة الأكثر إلحاحا وأهمية"، كما قال إن "تأجيل إطلاق الأسرى رسالة تحذيرية للاحتلال، وللضغط باتجاه الالتزام الدقيق ببنود الاتفاق".

وختم البيان: "تعمد حماس أن يكون هذا الإعلان قبل 5 أيام من موعد تسليم الأسرى، إنما هو لإعطاء الوسطاء الفرصة الكافية للضغط على الاحتلال لتنفيذ ما عليه من التزامات، ولإبقاء الباب مفتوحا لتنفيذ التبادل في موعده إذا التزم الاحتلال بما عليه".

حماس توضح أسباب تأجيل إطلاق الدفعة الجديدة من الرهائن

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