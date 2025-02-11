"أبواب الجحيم ستفتح".. بالفيديو - ترامب يهدد حماس

وفي لقاء مع الصحافيين في البيت الأبيض اقترح ترامب أن "تلغي" إسرائيل اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدا تنفيذه منذ 19 كانون الثاني الماضي "إذا لم تطلق حماس سراح جميع الرهائن بحلول ظهر السبت المقبل."

وقال إنّه سيترك "هذا الأمر لإسرائيل لكي تقرّر" بشأن ما ينبغي أن يحدّث لاتفاق وقف اطلاق النار ، وأضاف "لكن في ما يخصّني، فإذا لم تتمّ إعادة جميع الرهائن بحلول الساعة 12 من ظهر السبت ـ أعتقد أنّه موعد معقول ـ فأنا أدعو لأن تُلغى (الهدنة) ولأن تُفتح أبواب الجحيم".

وشدّد ترامب على وجوب أن تطلق حماس سراح "جميع" الرهائن الإسرائيليين الذين ما زالت تحتجزهم في القطاع دفعة واحدة و"ليس على دفعات، ليس اثنان وواحد وثلاثة وأربعة واثنان".

وأضاف "نريد عودتهم جميعا. أنا أتحدّث عمّا يعنيني ويمكن لإسرائيل أن تتجاهل هذا الأمر، لكن بالنسبة لي فإنّه يوم السبت الساعة 12 ظهرا، إذا لم يكونوا هنا، فإن أبواب الجحيم ستُفتح". .

وأضاف: "قد أتحدث مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن اعتبار السبت موعدا نهائيا".

إلى ذلك، عاد ترامب إلى التهديد بحجب المساعدات عن الأردن ومصر في حال لم يستقبلا اللاجئين الفلسطينيين الذين سيتم نقلهم من غزة.

وقال : "أعتقد أن الأردن سيستقبل لاجئين" من قطاع غزة ضمن الخطة التي طرحتُها"، واضاف"ربما سأوقف المساعدات للأردن ومصر إذا لم يستقبلا اللاجئين" من قطاع غزة.