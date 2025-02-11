تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أميركي: تل أبيب طلبت تأجيل موعد انسحاب الجيش من جنوب لبنان لكن واشنطن لم توافق

شدّدت الصين الأربعاء على معارضتها لما وصفته بـ"التهجير القسري" للفلسطينيين، وذلك في إطار تعليقها على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لنقل سكان قطاع غزة إلى مناطق أخرى.
أكدت إيران، أن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "متهورة واستفزازية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض حيث تكرر اقتراح نزوح الفلسطينيين في غزة إلى الدول المجاورة، إن الأردن "لا يستطيع قبول المزيد من اللاجئين".