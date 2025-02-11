تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول أميركي: تل أبيب طلبت تأجيل موعد انسحاب الجيش من جنوب لبنان لكن واشنطن لم توافق

قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض حيث تكرر اقتراح نزوح الفلسطينيين في غزة إلى الدول المجاورة، إن الأردن "لا يستطيع قبول المزيد من اللاجئين".



