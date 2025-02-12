الأردن يرد رسمياً على خطة ترامب

وتحدث وزير الخارجية الأردني لشبكة "سي إن إن" الأميركية قائلا: "لا يمكننا تحمل المزيد من اللاجئين نحن أكبر مستضيف للاجئين في المنطقة"، وتابع: "35 بالمئة من سكاننا لاجئين".

وقال الصفدي: "بالنسبة لنا في الأردن، إنها مسألة استقرار وأمن، وبالتالي فإن موقفنا هو أن علينا حل القضية الفلسطينية في فلسطين على أرض فلسطينية".