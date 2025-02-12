الأردن يرد رسمياً على خطة ترامب
قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، الثلاثاء، بعد اجتماع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملك عبد الله الثاني في البيت الأبيض حيث تكرر اقتراح نزوح الفلسطينيين في غزة إلى الدول المجاورة، إن الأردن "لا يستطيع قبول المزيد من اللاجئين".
وتحدث وزير الخارجية الأردني لشبكة "سي إن إن" الأميركية قائلا: "لا يمكننا تحمل المزيد من اللاجئين نحن أكبر مستضيف للاجئين في المنطقة"، وتابع: "35 بالمئة من سكاننا لاجئين".
وقال الصفدي: "بالنسبة لنا في الأردن، إنها مسألة استقرار وأمن، وبالتالي فإن موقفنا هو أن علينا حل القضية الفلسطينية في فلسطين على أرض فلسطينية".