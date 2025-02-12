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عربي و دولي

بعد تهديدات ترامب لها.. إيران تلجأ لمجلس الأمن!

2025-02-12 | 02:36
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بعد تهديدات ترامب لها.. إيران تلجأ لمجلس الأمن!
بعد تهديدات ترامب لها.. إيران تلجأ لمجلس الأمن!

أكدت إيران، أن التصريحات التي أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "متهورة واستفزازية وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

وخلال تقديم رسالة احتجاج إيرانية إلى مجلس الأمن الدولي، ردًا على تهديدات ترامب، قال ممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في نص الرسالة، إنه "لا ينبغي لمجلس الأمن أن يظل صامتا أمام مثل هذه التصريحات الصريحة، التي تهدد باستخدام القوة".

وأكد إيرواني أن "هذه الرسالة أتت لجذب انتباه مجلس الأمن إلى التصريحات المقلقة وغير المسؤولة، التي أدلى بها رئيس الولايات المتحدة، والذي هدد علنا باستخدام القوة ضد إيران"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية - "إرنا".

وحذّرت الرسالة الإيرانية من أن "أي عمل عدواني سيكون له عواقب وخيمة، وستتحمل الولايات المتحدة الأمريكية المسؤولية الكاملة عنه".

بعد تهديدات ترامب لها.. إيران تلجأ لمجلس الأمن!

عربي و دولي

أمير سعيد إيرواني

إيران

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

طهران

مجلس الأمن

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الصين تؤكد أن "غزة للفلسطينيين" وترفض "التهجير القسري"
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