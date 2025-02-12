الكابينت سيتجه لتبني خطة ترامب؟!

وأوضح المسؤولون أن الوزراء الإسرائيليين اتفقوا على ضرورة تبني موقف ترامب بشأن غزة خلال اجتماع الكابينت، الثلاثاء.

وأشار أحد المسؤولين إلى أنه من الصعب على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أن يكون أكثر ليونة من ترامب في هذه القضايا. وأكد المسؤول أن الحكومة الإسرائيلية تعلق آمالًا كبيرة على ترامب، وتفكر في تبني إنذاره كسياسة جديدة.

ورغم التفاؤل الذي ساد في الاجتماع، أعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من انهيار المرحلة الأولى من صفقة غزة هذا الأسبوع، مما قد يترك تسعة رهائن، بينهم أميركيون، في قبضة حماس.

وكان ترامب قد هدد بإلغاء وقف إطلاق النار في غزة إذا لم يتم إعادة جميع الرهائن بحلول السبت المقبل، مشيرًا إلى أن "أبواب الجحيم" ستُفتح في حال عدم تنفيذ ذلك.