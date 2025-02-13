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عربي و دولي

"ارتفاع بدرجات الحرارة".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟

2025-02-13 | 04:33
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&quot;ارتفاع بدرجات الحرارة&quot;.. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟
"ارتفاع بدرجات الحرارة".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة، بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلا، تنخفض نسبة الرطوبة، ويحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: لا يزال لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي المتمركز فوق تركيا، والمصحوب بكتل هوائية باردة، يؤدي إلى طقس ماطر أحيانا مع رياح ناشطة وثلوج على المرتفعات المتوسطة، ويستمر حتى فجر يوم الجمعة حيث يستقر تدريجيا، مع ارتفاع تدريجي وملموس بدرجات الحرارة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

 تحذير: من تشكل الجليد على الطرق الداخلية والجبلية خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر شباط بين 11 و 19 في بيروت وبين 8 و 19 لطرابلس ، في زحلة بين 3 و 13 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، والتي تبقى دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات خلال الفترة الصباحية، وتهطل أمطار متفرقة، تكون غزيرة أحيانا مع احتمال حدوث برق ورعد. تنشط الرياح وتصل سرعتها لحدود 65 كلم/س، يرتفع معها موج البحر، وتتساقط الثلوج على ارتفاع 1100 متر. تتراجع حدة الأمطار اعتبارا من المساء مع حدوث انفراجات واسعة، ويتحول الطقس إلى غائم جزئيا. يحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1000 متر ليلا.

الجمعة:  

قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة، بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلا، تنخفض نسبة الرطوبة، ويحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

السبت:  

غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة، مع بقاء نسبة الرطوبة منخفضة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة، والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. يبقى خطر تكون الجليد على المرتفعات التي تعلو عن 1400 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

الأحد:  

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة، دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق في المناطق الداخلية.

-الحرارة على الساحل من 11 الى 17 درجة ، فوق الجبال من 2 الى 8 درجات ، في الداخل من 2 الى 10 درجات.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، شمالية غربية ليلا، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 20 و 65كم/س.

الانقشاع: جيد على الساحل، سيء على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 55 و 80 %.

-حال البحر: مائج، ارتفاع الموج بين (1 و 1.5 متر)، حرارة سطح الماء: 18 درجة.

-الضغط الجوي: 766 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 6,25

-ساعة غروب الشمس: 17,20

"ارتفاع بدرجات الحرارة".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟

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