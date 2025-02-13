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عربي و دولي

بلومبرغ عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: التزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه

2025-02-13 | 05:35
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بلومبرغ عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: التزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه
بلومبرغ عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: التزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه
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بلومبرغ عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: التزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه

عربي و دولي

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الاستراتيجية

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حماس والوسطاء يبحثون تنفيذ اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى

اقرأ ايضا في عربي و دولي

حماس والوسطاء يبحثون تنفيذ اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى
05:25

حماس والوسطاء يبحثون تنفيذ اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى

أجرى وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الوفد المفاوض، مباحثات هامة مع الوسطاء المعنيين لمناقشة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خصوصاً في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة.

05:25

حماس والوسطاء يبحثون تنفيذ اتفاق وقف النار وتبادل الأسرى

أجرى وفد حركة حماس برئاسة خليل الحية، رئيس الوفد المفاوض، مباحثات هامة مع الوسطاء المعنيين لمناقشة مجريات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، خصوصاً في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة.

"ارتفاع بدرجات الحرارة".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟
04:33

"ارتفاع بدرجات الحرارة".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة، بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلا، تنخفض نسبة الرطوبة، ويحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

04:33

"ارتفاع بدرجات الحرارة".. كيف يبدو طقس الأيام المقبلة؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة، بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلا، تنخفض نسبة الرطوبة، ويحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.

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