بلومبرغ عن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي: التزامات لبنان لا تشمل إبعاد حزب الله عن الحدود بل نزع سلاحه

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ،قليل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة، بخاصة على المرتفعات وفي الداخل، مع بقاء الأجواء الباردة ليلا، تنخفض نسبة الرطوبة، ويحذر من تشكل الجليد على الطرق الجبلية والداخلية التي تعلو عن 1200 متر، خلال الليل وفي ساعات الصباح الأولى.