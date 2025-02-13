التقينا بعمي ماهر.. ابن بشار الأسد يروي تفاصيل "ليلة الهروب"

وخرج حافظ الابن، من خلال مقطع فيديو قصير لا تتجاوز مدته 9 ثوانٍ، نشره على منصة تليغرام من أحد شوارع العاصمة الروسية موسكو، وأكد أن الحسابين له وأنه لا يملك حسابات أخرى"، ولكن حساب منصة إكس أغلق لاحقا.

ظهر حافط بشار الاسد بشريط فيديو من العاصمة الروسية موسكو لأول مرة بعد هروبه وعائلته من سوريا، وفي الشريط الذي لم تتجاوز مدته 9 ثوان اكد حافظ ان حساباته على منصات التواصل صحيحة وتعود اليه، فيما تمكن نشطاء من تحديد مكانه من خلال الفيديو #أخبار_الجديد pic.twitter.com/yZVOQS8XuH

وكان قد نشر حافظ الابن عبر حسابيه في تليغرام وإكس تفاصيل جديدة حول "ليلة نظام الأسد الأخيرة"، وأكد أنه "لم تكن هناك أي خطة، ولا حتى احتياطية، لمغادرة دمشق". وروى كيف تلقوا مكالمة من مسؤول روسي يطلب من عائلته مغادرة دمشق إلى اللاذقية بسبب خطورة الوضع.

وكتب أنه " بالرغم من أصوات الرمايات البعيدة، لم يكن هناك شيء خارج عن المألوف الذي اعتدناه منذ السنوات الأولى للحرب. واستمر الوضع على هذا الحال، إذ كان الجيش يحضر للدفاع عن دمشق، ولم يكن هناك ما يوحي بتدهور الأمور حتى خبر انسحاب الجيش من حمص، الذي كان مفاجئاً كما كان قبله انسحاب الجيش من حماة وحلب وريف إدلب".

ويكمل قائلا "مع ذلك، لم يكن هناك تحضيرات أو أي شيء يوحي بمغادرتنا، إلى أن وصل إلى بيتنا في حي المالكي مسؤول من الجانب الروسي بعد منتصف الليل، أي في صباح الأحد 8 ديسمبر/كانون الأول، وطلب انتقال الرئيس إلى اللاذقية لبضعة أيام بسبب خطورة الوضع في دمشق، وإمكانية الإشراف على قيادة المعارك من هناك، في ظل استمرار المواجهات على جبهتي الساحل وسهل الغاب".