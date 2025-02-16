نتنياهو يسعى إلى تسريع صفقة غزة

أوصى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالمضي قدماً في تطبيق المرحلة الأولى من صفقة التبادل ضمن اتفاق غزة، وذلك عقب انتهاء مهلة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لحماس بشأن الإفراج عن كافة الرهائن الإسرائيليين، بحسب سكاي نيوز عربية.

وأضافت المصادر أن "نتنياهو سيطالب بتسريع الصفقة، وإطلاق سراح 6 محتجزين أحياء الأسبوع المقبل، بينما سيسمح بدخول جزء من البيوت المتنقلة (الكرفانات) إلى غزة".



وكشفت المصادر عن "تفهم أميركي لهذا التوجه الإسرائيلي".



ويأتي ذلك عشية لقاء بين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ومبعوث ترامب للشرق الأوسط ستيفن ويتكوف، سيركز على ضرورة بدء بحث المرحلة الثانية من الصفقة.



وكان ترامب قال إن سيدعم أي قرار إسرائيلي بشأن قطاع غزة.