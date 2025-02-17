الأخبار
نشرة الأخبار
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
4 آب "الحقيقة الضائعة"
محليات
عربي و دولي
النشرة
إقتصاد
رياضة
خاص الجديد
فن و منوعات
تشاهدون الآن
منصاتنا الرقمية
البرامج الجدول
live
الجديد مباشر
مسلسلات
برامج اجتماعية
برامج سياسية
برامج ترفيهية
كوميديا
منوعات
نشرات اخبارية
وثائقيات
برامج زمان
٤ آب
بودكاست عالجديد
الجديد
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
check AlJadeed Tv out on youtube check AlJadeed Tv out on nabad check AlJadeed Tv out on telegram check AlJadeed Tv out on whatsapp check AlJadeed Tv out on google check AlJadeed Tv out on rss
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025

عربي و دولي

العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين: موقفي ثابت من 25 عاماً

2025-02-17 | 13:16
Whatsapp Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger Messenger
telegram
telegram
print
A-
A+
العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين: موقفي ثابت من 25 عاماً
العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين: موقفي ثابت من 25 عاماً

اكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الإثنين أن موقفه من مسألة تهجير الفلسطينيين لم يتغير منذ اعتلائه العرش قبل 25 عاما، وهو "كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل"، بحسب ما نقل عنه بيان للديوان الملكي.

وقال البيان ان الملك عبد الله أكد خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، على "موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل".
     
وشدد الملك على أن "موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاما هو +كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل+"، مستنكرا "تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة". 
     
واكد أن "الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل الاعتبارات"، مشيرا إلى "أهمية العمل على إعادة إعمار غزة بدون تهجير الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".
     
كما جدد التأكيد على "أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية" المحتلة، مشيرا إلى أن "تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة".
العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين: موقفي ثابت من 25 عاماً

عربي و دولي

العاهل الأردني

فلسطين

الأردن

العودة الى الأعلى
Aljadeed
بيان لعائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة: سنضرب عن الطعام اليوم لمدة 500 دقيقة للمطالبة بإعادة جميع أبنائنا
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر: نتنياهو وعد سموتريتش بعدم بدء التفاوض للمرحلة الثانية قبل تصديق المجلس المصغر

اقرأ ايضا في عربي و دولي

روبيو يلتقي ولي العهد السعودي
12:01

روبيو يلتقي ولي العهد السعودي

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصل الاثنين إلى الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.

12:01

روبيو يلتقي ولي العهد السعودي

التقى وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الذي وصل الاثنين إلى الرياض، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحسب ما قال مسؤول في الخارجية الأميركية.

بعد تأكيد إسرائيل.. هذه النقاط اللبنانية الـ 5 ستبقى محتلة (خريطة)
10:35

بعد تأكيد إسرائيل.. هذه النقاط اللبنانية الـ 5 ستبقى محتلة (خريطة)

نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" خريطة توضح مواقع خمسة نقاط استراتيجية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي ستظل القوات الإسرائيلية متمركزة فيها بعد الموعد النهائي لانسحابها من المنطقة في 18 شباط 2025.

10:35

بعد تأكيد إسرائيل.. هذه النقاط اللبنانية الـ 5 ستبقى محتلة (خريطة)

نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل" خريطة توضح مواقع خمسة نقاط استراتيجية للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان، والتي ستظل القوات الإسرائيلية متمركزة فيها بعد الموعد النهائي لانسحابها من المنطقة في 18 شباط 2025.

يحدث الآن

إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين

زوارنا يقرؤون الآن

بالفيديو

بالفيديو

الأكثر قراءة

المواضيع الشائعة

Download Aljadeed Tv mobile application
حمّل تطبيقنا الجديد
كل الأخبار والبرامج في مكان واحد
شاهد برامجك المفضلة
تابع البث المباشر
الإلغاء في أي وقت
إحصل عليه من
Google play
تنزيل من
App Store
X
يستخدم هذا الموقع ملف الإرتباط (الكوكيز)
نتفهّم أن خصوصيتك على الإنترنت أمر بالغ الأهمية، وموافقتك على تمكيننا من جمع بعض المعلومات الشخصية عنك يتطلب ثقة كبيرة منك. نحن نطلب منك هذه الموافقة لأنها ستسمح للجديد بتقديم تجربة أفضل من خلال التصفح بموقعنا. للمزيد من المعلومات يمكنك الإطلاع على سياسة الخصوصية الخاصة بموقعنا للمزيد اضغط هنا
أوافق
الأخبار
موقع البرامج
جدول البرامج
البث المباشر
تفضيلاتي
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
الاستطلاعات
تطبيقات الجديد
آخر الأخبار
اشعارات
أبرز الأخبار
أخبار اليوم
الأكثر قراءة
المواضيع الشائعة
بالفيديو
محليات
عربي و دولي
إقتصاد
النشرة
مقدمة النشرة المسائية
رياضة
كرة القدم
كرة السلة
التنس
رياضات ميكانيكية
رياضات متنوعة
فن و منوعات
فن
منوعات
نشرات الطقس
خاص الجديد
شباب و كشافة
تشاهدون الآن
4 آب "الحقيقة الضائعة"
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
© جميع الحقوق محفوظة
قناة الجديد
2025