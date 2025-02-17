العاهل الأردني عن تهجير الفلسطينيين: موقفي ثابت من 25 عاماً

وقال البيان ان الملك عبد الله أكد خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين، على "موقف الأردن الثابت تجاه القضية الفلسطينية، الرافض للتهجير والتوطين والوطن البديل".

وشدد الملك على أن "موقفه لم ولن يتغير، وأن القول على مدى 25 عاما هو +كلا للتهجير، كلا للتوطين، كلا للوطن البديل+"، مستنكرا "تشكيك البعض بهذه المواقف الثابتة".

واكد أن "الحفاظ على مصلحة الأردن واستقراره وحماية الأردن والأردنيين فوق كل الاعتبارات"، مشيرا إلى "أهمية العمل على إعادة إعمار غزة بدون تهجير الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية".

كما جدد التأكيد على "أهمية العمل على خفض التصعيد في الضفة الغربية" المحتلة، مشيرا إلى أن "تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة".