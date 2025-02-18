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عربي و دولي

انطلاق المباحثات الأميركية - الروسية في الرياض

2025-02-18 | 03:52
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انطلاق المباحثات الأميركية - الروسية في الرياض
انطلاق المباحثات الأميركية - الروسية في الرياض

بدأ مسؤولون أميركيون وروس كبار بينهم وزيرا خارجية البلدين في الرياض اليوم محادثات تهدف إلى إصلاح العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، والتباحث بشأن أوكرانيا، وفق ما أفاد صحافيون، تمهيدا لقمة محتملة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين و الاميركي دونالد ترامب في المملكة العربية السعودية.

وقد أظهرت لقطات فيديو وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ومستشار الأمن القومي السعودي مساعد بن محمد العيبان يتوسطان طاولة جلس حولها من الجانب الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو ومستشار الأمن القومي مايك والتز والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومن الجانب الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، والمستشار الدبلوماسي للكرملين يوري أوشاكوف، في قصر الدرعية في شمال غرب الرياض.

وتعد هذه المباحثات الاولى على هذا المستوى بين الجانبين منذ الحرب الروسية  الأوكرانية في 24 شباط 2022.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنّ استضافة المحادثات الروسية الأميركية تأتي "في إطار مساعي المملكة لتعزيز الأمن والسلم في العالم".

ويأتي الاجتماع في الرياض، بعد ثلاث سنوات من التجميد شبه الكامل للعلاقات، وقبل أسبوع من الذكرى الثالثة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا، في وقت شغلت مكالمة ترامب الهاتفية مع بوتين الأسبوع الماضي الوسط الدبلوماسي.

وكان ترامب أعلن الأربعاء أنه سيعقد اجتماعه الأول مع بوتين في السعودية بعد مكالمة هاتفية بينهما، في إطار مساعيه لوضع حد للغزو الروسي لاوكرانيا.

وبحسب "فرانس برس"، يتوقع أن يشكل النزاع في أوكرانيا إحدى النقاط المدرجة على جدول أعمال هذه المناقشات الروسية الأميركية في الرياض، والتي يُستبعد منها الأوكرانيون والأوروبيون راهنا.

وأعربت الصين الثلاثاء عن أملها في "مشاركة جميع الأطراف والجهات المعنية" في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا "عندما يحين الأوان".

 

لكنّ المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تامي بروس قالت للصحافيين في الرياض إنّ الولايات المتحدة لا ترى في اجتماع الرياض الثلاثاء بداية "مفاوضات" بشأن أوكرانيا.

وسُئلت عما إذا كان الاجتماع قد يكون بمثابة تحضير لمفاوضات مقبلة بشأن أوكرانيا، فأجابت: "أرى أن هذا الاجتماع سيكون فرصة، وسيكون بمثابة مقدمة".

وقال دورسي "لا أرى أنه من الممكن التفاوض على اتفاق بدون مشاركة أوكرانيا على الطاولة. ولا أظن أنهم قادرون على التفاوض على اتفاق بدون مشاركة أوروبا على الطاولة".

الى ذلك من المتوقع أن يصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى تركيا الثلاثاء، كما سيتوجه المبعوث الأميركي الخاص لأوكرانيا كيث كيلوغ إلى بولندا الثلاثاء ثم إلى كييف الخميس.

ويقوم زيلينسكي الأربعاء بزيارة رسمية للرياض "مخطط لها منذ فترة طويلة"، وقال الناطق باسمه الإثنين أنه لا يعتزم لقاء مسؤولين روس أو أميركيين.

ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية تحديد ما إذا كان روبيو ولافروف سيلتقيان على حدة.

وامس قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف في إحاطة صحافية شاركت فيها وكالة فرانس برس، إن المحادثات بين الجانبين "ستُخصص في المقام الأول لإعادة بناء العلاقات الروسية الأميركية في كل المجالات".

وأضاف أن لقاء الرياض "سيخصص أيضا للتحضير لمفاوضات محتملة لتسوية الوضع في أوكرانيا وتنظيم اللقاء بين الرئيسين" بوتين وترامب.

وأشار إلى أنّ الشرق الأوسط قد يكون أيضا على طاولة المحادثات حيث يتنافس البلدان على النفوذ بعد انهيار حكم بشار الأسد في سوريا والانتكاسة التي منيت بها إيران.

 

وأوضح لافروف الاثنين قبل توجهه إلى الرياض أنه في مكالمتهما الهاتفية الأسبوع الماضي "اتفق بوتين وترامب على ضرورة ترك العلاقات غير الطبيعية تماما وراءهما"، مضيفا أن "الرئيسين اتفقا على ضرورة استئناف الحوار".

انطلاق المباحثات الأميركية - الروسية في الرياض

عربي و دولي

السعودية

ترامب

بوتين

اوكرانيا

اميركا

روسيا

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