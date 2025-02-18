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البيت الأبيض: الرئيس ترامب تحدث مع فريقه المشارك في محادثات الرياض
2025-02-18 | 14:36
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البيت الأبيض: الرئيس ترامب تحدث مع فريقه المشارك في محادثات الرياض
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انطلاق المباحثات الأميركية - الروسية في الرياض
القناة 12 العبرية: الجيش الاسرائيلي انسحب الليلة من عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان حيث كان يتمركز في الأشهر الأخيرة وانتشر الجيش اللبناني في المكان
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